Advocaat richt vizier op Ajax

„Ik ben teleurgesteld, zonder meer”, zei Advocaat. „Ik had er meer van verwacht. Maar Feyenoord was gewoon op alle fronten te sterk. Hoewel we in de laatste tien minuten nog wel wat mogelijkheden kregen om onverdiend gelijk te komen.”

Bekijk ook: Advocaat nuanceert uitspraken over Van den Brom

Advocaat zag een getergd Feyenoord, dat zich zondag voor eigen publiek had laten verrassen door Fortuna Sittard (0-2). „Wat Fortuna deed, hadden wij willen doen. Je moet hier ook maar precies op het goede moment komen. We wisten dat we nu een getergde tegenstander zouden krijgen. Feyenoord was gretig en scherp, dan hebben ze gewoon meer kwaliteit dan wij”, erkent Advocaat.

„Maar goed, dan maar zondag tegen Ajax. We gaan vrijdagmiddag rustig trainen, een beetje uitlopen. Zaterdag doen we ook heel weinig. Dan moet het zondag vanaf kwart over 12 gebeuren.”

Bekijk ook: Feyenoord bekert verder na minimale zege

Bekijk ook: Vraagteken bij Feyenoord na zege