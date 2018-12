Van Persie hoopt op Ajax

„Ajax-thuis in de kwartfinale”, aldus de topscorer aller tijden van Oranje, die tegen de domstedelingen ruim tachtig minuten meespeelde.

„Ja, dat zou ik wel leuk vinden. En dan afscheid nemen met de beker? We gaan het zien, ik hoop het.”

In gesprek met FOX Sports bekende Van Persie dat hij niet geheel tevreden was over het spel dat Feyenoord in de eigen Kuip liet zien. „Lekker wil ik het niet noemen. Dat was het geweest als we die 2-0 of 3-0 hadden gemaakt. Helaas bleven meer goals uit, waardoor het geen comfortabele avond werd.”

