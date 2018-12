Morgen in Telesport: Koeman over reanimatie Oranje

Het lachertje op de Europese velden is in amper tien maanden omgevormd tot een finalist bij de Nations League. Onderweg werden aartsrivaal Duitsland en wereldkampioen Frankrijk aan de kant geschoven. Zaterdag vertelt Ronald Koeman in Telesport zijn verhaal over de opzienbarende wederopstanding van Oranje onder zijn leiding en wat hij allemaal heeft moeten overwinnen om zover te kunnen komen.

,,Tegen Duitsland kwam het geloof, tegen Frankrijk kwam de bevestiging van de ontwikkeling bij Oranje’’, zegt Koeman.