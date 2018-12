Knegt heeft geluk gehad

Sjinkie Knegt: „Normaal gesproken is het seizoen voorbij, maar ik ben iemand die snel herstelt.” Ⓒ ANNE VAN DER WOUDE

BANTEGA - In huize Knegt is het nooit saai, zoveel wordt bij binnenkomst meteen duidelijk. Een oranje Subaru, waar het een en ander aan ontbreekt, staat in de garage opgesteld zodat er elk moment aan gesleuteld kan worden. Metaalbewerkingsmachines flankeren de bolide, waarmee Sjinkie Knegt buiten het seizoen racet. Het is ook de plek des ’onheils’ waar de 29-jarige shorttracker twee spieren afscheurde in zijn linkerkuit.