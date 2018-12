Feyenoord en ’Gio’ afrekenen op beker

Valentijn Driessen Ⓒ RENE BOUWMAN

Giovanni van Bronckhorst is als een kat met zeven levens, bekerlevens wel te verstaan. Juist als het erom spant, Feyenoord op kansloze achterstand staat in de Eredivisie (ditmaal 10 punten op PSV), de discussie opborrelt over de positie van Feyenoords hoofdtrainer opent Gio weer zijn inmiddels traditionele vluchtroute richting een hoofdprijs: de KNVB-beker. Het lukte hem vorig seizoen, in 2015-2016 en gisteren tegen FC Utrecht zette hij de volgende stap richting prolongatie van de bekerwinst.