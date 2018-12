Knegt: ’Ik schreeuwde het uit van de pijn’

„In het gezin is er genoeg te doen. Vriendin Fenna werkt momenteel best veel, dus ik kook bijvoorbeeld. Al is dat iets wat ik eigenlijk altijd wel doe. Mijn specialiteit? Gewoon Nederlandse kost. Verder kom ik de tijd door met mijn been omhoog op de bank”, lacht hij. „En beneden in de garage heb ik net een nieuwe machine om mijn auto-onderdelen en mijn schaatsen te bewerken. Ik moet die nog een beetje onder de knie krijgen, dus daar ben ik ook wel even zoet mee.”

Ironisch genoeg kan Knegt door zijn geliefde machines grotendeels een streep door het seizoen zetten dat net pas begonnen is. „We waren de laatste machine aan het neerzetten toen de heftruck waar ik op zat, achteruit rolde. Ik wilde er eigenlijk afstappen, maar raakte toen een moment met mijn been bekneld tussen de heftruck en de deurpost. Hoewel het maar heel kort was, schreeuwde ik het uit van de pijn. Ik heb toen meteen mijn broek uit gedaan, want die was ook gescheurd. Mijn onderbeen was direct flink opgezet. Toen ik de sportarts belde, hoorde die al aan mijn stem dat ik veel pijn had. Die heeft me meteen naar het ziekenhuis gestuurd.”

