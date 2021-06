Live EK: Duitsers op de wip, knotsgekke ontknoping!

Duitsland heeft in het eigen München aan een gelijkspel genoeg om naar de achtste finales te gaan. Hongarije moet winnen om in het toernooi te blijven. Frankrijk is al geplaatst, terwijl titelhouder Portugal in Boedapest 1 punt moeten pakken om het EK voort te zetten.

Wél Leroy Sané

Duitsland begon de laatste groepswedstrijd op het EK voetbal tegen Hongarije in München met Leroy Sané in plaats van Thomas Müller. De licht geblesseerde Müller zit wel op de bank in de ploeg van bondscoach Joachim Löw. De bondscoach had een dag eerder al gezegd dat hij geen risico's zou nemen met Müller, die last had van een knieblessure.

Verder startte Löw met dezelfde spelers als in de wedstrijd tegen Portugal die met 4-2 werd gewonnen. Serge Gnabry is de diepe spits, met naast zich Sané en Kai Havertz.

Volg het duel tussen Duitsland en Hongarije vanaf 21:00 uur met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Geen Bruno Ferandes

Titelverdediger Portugal trad aan zonder spelmaker Bruno Fernandes. De middenvelder van Manchester United is voor het beslissende duel gepasseerd. Bondscoach Fernando Santos gaf de voorkeur aan Renato Sanches.

Ook middenvelder William Carvalho moest bij Portugal op de bank beginnen. João Moutinho was zijn vervanger en begon aan zijn 134e interland.

Met een zege verzekert de wereldkampioen zich op eigen kracht van de groepswinst. Adrien Rabiot, Lucas Digne en Benjamin Pavard ontbreken in het basisteam. Corentin Tolisso, Lucas Hernández en Jules Koundé zijn de vervangers.

Volg het duel tussen Portugal en Frankrijk vanaf 21:00 uur met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken