Zonderland: ’Het lijkt me sterk dat het ooit mooier wordt’

Toch gold voor ’s werelds beste turner op rekstok dat zelfs de roos zijn doornen heeft. De Fries Epke Zonderland (32) sloot een jaar dat met een traan begon af met een grote lach. It bern komt yn ’e klean. Ofwel: eind goed, al goed.

Zonderland: ”Of er ooit in mijn leven een nóg mooier jaar komt? Dat denk ik niet. Nou ja, misschien in 2020. Olympisch goud is natuurlijk mooier dan een wereldtitel. Maar verder? Het lijkt me sterk. Een mooier jaar dan dit ga ik nooit meer meemaken.”