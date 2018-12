Emanuelson zet liefde voor Ajax even opzij

Maar als speler van FC Utrecht zet Urby Emanuelson die liefde zondag even opzij als Ajax naar De Galgenwaard komt. De 32-jarige middenvelder weet maar al te goed dat 'Ajax-thuis' voor de fans van Utrecht de wedstrijd van het jaar is.

,,Natuurlijk, dat is een heel speciaal duel. Niet alleen voor iedereen uit Utrecht, maar voor mij ook. Ik heb 17 jaar bij Ajax gespeeld en er zitten ook nog wat vrienden van me. Met Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar heb ik daar samengespeeld. Maar zondag zijn we even geen vrienden. Hopelijk kunnen wij het Ajax moeilijk maken en voor een verrassing zorgen'', zegt Emanuelson.

,,Ajax is nu ook weer ontzettend sterk. Ze scoren makkelijk en krijgen weinig doelpunten tegen. Natuurlijk kan ik er ook van genieten hoe Ajax speelt. Maar zondag wil ik met Utrecht winnen van ze. Er heerst een grote rivaliteit tussen de twee clubs en het is echt een wedstrijd op zich. Het kan een mooi duel worden.''

Vorig seizoen zat Emanuelson op de bank toen Utrecht de grote rivaal in De Galgenwaard op 0-0 hield. Nu is de 17-voudig international als centrale middenvelder een belangrijke schakel in de ploeg van trainer Dick Advocaat. ,,Als we met bluf spelen, kunnen we het Ajax lastig maken.''