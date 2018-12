Onsportief gedrag Wade onder de loep

Na een gewonnen set juichte de Engelse darter woensdagavond vol in het gezicht van de Japanner Seigo Asada. In eerste instantie zei Wade dat hem dat helemaal niets kon schelen. Een dag later bood hij zijn excuses aan.

Bekijk ook: Verhitte Wade juicht in gezicht tegenstander

Als de DRA denkt dat Wade over de schreef is gegaan, zal hij na het WK verantwoording moeten afleggen. De instantie kan straffen op leggen. Het kan dan gaan om schorsing, geldboetes of het kan bij een reprimande blijven.