Van Basten voelde zich Don Quichot bij FIFA

De voormalige topvoetballer beaamt in een vraaggesprek met de Volkskrant dat hij zich een Don Quichot voelde die tegen windmolens vecht.

,,Exact, op deze manier had het voor mij geen zin om te blijven'', geeft de oud-bondscoach van Oranje toe. ,,Je vraagt mij om mee te denken, maar je doet niets met mijn voorstellen. Heel vreemd. Waar verbeteringen mogelijk zijn, moet je ook je best doen om ze door te voeren. Dat was ook de insteek. De invoering van de videoscheidsrechter bleek bij de FIFA het maximaal haalbare.''

Bij zijn afscheid, in oktober na een dienstverband van twee jaar, liet Van Basten weten dat hij meer tijd met zijn familie wilde doorbrengen. Hij keek toen nog met tevredenheid terug op zijn periode bij de FIFA.

Bekijk ook: Van Basten weg bij FIFA

Van Basten (54) zegt niet te begrijpen waarom hij bij de FIFA geen ruimte heeft gekregen om veranderingen door te voeren. ,,Dat is gek, het heeft mij ook verbaasd. Telkens als ik iets inbracht, kreeg ik te horen dat het wel heel erg ver ging.''

Van Basten is onder meer ook een groot voorstander van de invoering van de zuivere speeltijd, om de ,,voetbalvervuilers'' te bestrijden. ,,Atlético Madrid heeft het spelbederf tot kunst verheven. Het voortdurend vertragen en doodmaken van een wedstrijd is de voornaamste kwaliteit van die ploeg. Niemand is er blij mee. Maar iedereen doet het, we zijn eraan gewend geraakt. Dat is toch ziek?''

Volgens Van Basten kan de zuivere speeltijd snel worden ingevoerd. ,,Maar ik heb bij de FIFA ervaren, dat niet veel mensen openstaan voor veranderingen.''