Solskjaer wil plezier bij ManUnited terugbrengen

De 45-jarige Noor beloofde ook dat hij er alles aan zal doen om de club weer succes te brengen. „Het moet weer gewoon worden om te gaan winnen en mee te doen om de prijzen”, aldus Solskjaer op de website van ManUnited.

Schone lei

”Wat geweest is, is geweest. Iedereen begint weer met een schone lei”, vervolgt Solskjaer die terugkeert op zijn oude nest.

In de periode tussen 1996 en 2007 speelde Solskjaer 366 wedstrijden voor Manchester United. Daarin was hij 126 keer trefzeker. Zijn belangrijkste goal maakte hij in de finale van de Champions League in 1999 (Barcelona). Tegen Bayern München maakte hij in de derde minuut van de blessuretijd de winnende goal (2-1).

Solskjaer was tot op heden trainer van het Noorse Molde FK, waar hij na het seizoen in de Premier League weer terugkeert.

