Anderlecht bevestigt kandidatuur Cocu

Tegenover VTM Nieuws antwoordde hij op de vraag of Cocu kandidaat is om de opvolger van Hein Vanhaezebrouck te worden: ,,Hij staat inderdaad op de lijst, dat gaan we niet onder stoelen of banken steken, maar tot op heden is er geen akkoord met hem.”

Door de benoeming van Frank Arnesen tot technisch directeur worden de kansen voor Cocu in België hoog ingeschaald. Arnesen kent Cocu van PSV, waar hij hem ooit als speler vanuit Arnhem naar toe haalde, en bovendien is Cocu’s goede vriend en vaste rechterhand Chris van der Weerden de schoonzoon van Arnesen.

Verschueren heeft bevestigd dat Arnesen direct meebeslist over de nieuwe trainer. ,,Een voorwaarde in de overeenkomst met Frank Arnesen was dat we in samenspraak de nieuwe trainer zouden kiezen”, aldus Verschueren, die ook aangaf dat Anderlecht eerder deze week een overeenkomst met een toptrainer zag afketsen. ,,We waren woensdag bijna rond met een topcoach, maar door omstandigheden is die deal afgesprongen. Nu kijken we verder.” Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad zou Frank de Boer de toptrainer zijn geweest, die nee heeft gezegd. Ook Peter Bosz zou nog in de running zijn voor de trainerspost in Brussel. Daarnaast wordt de Deen Kasper Hjulmand getipt.

Anderlecht heeft een rijke traditie wat Nederlandse trainers betreft. Hans Croon, Arie Haan, Jan Boskamp, Aad de Mos en John van den Brom stonden in het verleden aan het roer bij Paars-Wit.