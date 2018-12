Nederlands zeilteam uitdager in America's Cup

Het gaat om een gezamenlijk project van de Nederlandse zeil- en roeiverenigingen De Maas (Rotterdam) en Muiden.

Profzeiler Simeon Tienpont is een van de voorvechters van de Nederlandse deelname aan de kwalificatiereeks. Hij behoorde in 2010 en 2013 tot de winnende teams in America's Cup. Als schipper van Team AkzoNobel deed hij in het afgelopen jaar mee aan de Volvo Ocean Race, de zeilrace om de wereld.

Het Nederlandse team is een van de zes uitdagers, die vanaf oktober 2019 gaan strijden om de Prada Cup. De winnaar van deze kwalificatiereeks mag met ETNZ in Auckland in maart 2021 gaan uitmaken wie de prestigieuze America's Cup mee naar huis mag nemen.