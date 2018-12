Na bierdouche nu Duits gevaar voor Van Gerwen?

Max Hopp bejubelt zijn zege op Danny Noppert. Ⓒ PDC

Dat Michael van Gerwen de derde ronde op het WK darts zou halen, was met een grote zekerheid te stellen. Zo bleek vorig week ook in werkelijkheid toen hij in Alexandra Palace zijn opponent Alan Tabern - ondanks een onsportieve bierdouche voorafgaand aan de partij - vrij eenvoudig (3-1 in sets) aan de kant zette. Het verhaal rond de titelfavoriet uit Vlijmen is bekend, maar wie treft Mighty Mike eigenlijk bij de laatste 32 darters van de wereld?