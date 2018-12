Toekomst Özil bij Arsenal onzeker

Özil werd in 2013 door Arsenal overgenomen van Real Madrid. Onder toenmalig trainer, Arsène Wenger, was de linkspoot een van de belangrijkste spelers van de Londense club. Inmiddels heeft Wenger het oude nest verlaten en moest Özil weer ouderwets voor een basisplek vechten. Onder de nieuwe trainer Emery, die overkwam van de Franse landskampioen PSG, lukte dat de oud-wereldkampioen niet.

De toekomst van Özil bij The Gunners wordt alsmaar onzekerder. Dat werd pijnlijk duidelijk toen de middenvelder buiten de selectie werd gehouden tijdens het verloren League Cup-duel met aartsrivaal Tottenham Hotspur (0-2), „wegens tactische overwegingen”, zei Emery na afloop aan de Engelse pers.

Bekijk ook: Tottenham Hotspur schakelt Arsenal uit in League Cup

Özil is vaak kind van de rekening onder de Spaanse trainer. Hij wordt veel gewisseld of zelfs negentig minuten lang op de bank gehouden. Volgens het Engelse Daily Mail wil Emery een positieve reactie zien van Özil, maar die blijft vooralsnog uit. Het geduld bij de Arsenal-coach begint op te raken.

Als Özil niet snel zijn gedrag aanpast, overweegt Arsenal de oud-international te verhuren. Een makkelijke opgave wordt het niet. Özil strijkt wekelijks maar liefst een kleine 390.000 euro per week op en Arsenal wil bij een eventueel verhuur niet meebetalen aan het salaris. Özil verlengde dit jaar nog zijn contract, waardoor er tevens een hoog transferkaartje aan de middenvelder hangt.

Het is duidelijk dat Arsenal van Özil af wil, maar de hoge kosten zijn mogelijk een doorn in het oog. Het Engelse medium meldt dat Internazionale interesse heeft getoond in de kunsten van de Duitser.