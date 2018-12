Advocaat: ’Met mannelijk voetbal maken wij een kans’

„We zullen vooral heel mannelijk moeten spelen”, zei hij. „We moeten duels winnen en dan hebben we met de steun van ons publiek zeker een kans. Dan zijn we een lastige tegenstander.”

Het wordt een lastig karwei volgens de oefenmeester. „Voetballend gaan we het niet winnen van Ajax, dus zullen we op een andere manier het verschil moeten maken”, waarschuwt de 71-jarige Advocaat, die ook dit seizoen weer net zo gretig oogt als pakweg dertig jaar geleden.

Angstgegner

FC Utrecht is net als PSV een angstgegner van Ajax. Beide clubs wonnen deze eeuw al tien keer voor eigen publiek van de recordkampioen uit Amsterdam. FC Utrecht verloor in de Eredivisie slechts één van de laatste negen thuiswedstrijden tegen de grote rivaal uit de hoofdstad.

„Het is aan ons om zondag te bewijzen dat we een angstgegner van Ajax zijn”, zei Advocaat, die niet echt een antwoord had op de vraag waarom FC Utrecht beduidend beter tegen Ajax presteert dan bijvoorbeeld Feyenoord dat doet. „Als trainer van PSV verloor ik vaak van Feyenoord maar we wonnen van Ajax. Die dingen gebeuren gewoon steeds.”

Advocaat leerde donderdagavond in de verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord (1-0) vooral hoe het niet moet. „We verloren voorin steeds weer de bal”, doelde hij vooral op Gyrano Kerk en Oussama Tannane. Eigenlijk was alleen onze doelman David Jensen wel goed. Dat is te weinig. Tegen Ajax zal het veel beter moeten. Dat wordt ook een andere wedstrijd.”

Toekomstplannen

Advocaat is zeer geliefd in de Domstad, maar maakt geen haast met zijn toekomstplannen. De trainer is niet van plan FC Utrecht nog voor het einde van het jaar duidelijkheid te verschaffen. „Nee, dat hoeft helemaal niet”, stelt de Kleine Generaal. „En zelfs in de winterstop hoef ik geen beslissing te nemen. Ik laat het wel weten als ik eruit ben. Ik moet beslissen of ik volgend seizoen nog trainer wil zijn en zo ja waar.”

Advocaat heeft er begrip voor als FC Utrecht niet heel lang meer wil wachten op zijn beslissing. „Misschien nemen ze daarom wel een ander”, zei hij. „Dat zou kunnen.”

John van den Brom is al vaak in verband gebracht met de functie van hoofdtrainer van FC Utrecht. Advocaat liet afgelopen week al weten dat hij de huidige trainer van AZ niet als een concurrent ziet. „Maar dat was allesbehalve denigrerend bedoeld”, zei hij. „Ook John is een goede coach.”

