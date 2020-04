FC Utrecht stapt woedend naar rechter

Nummer 3 Feyenoord mag de groepsfase van de Europa League in, en die beloning was eigenlijk voorzien voor de winnaar van de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord die vanwege de uitbraak van het coronavirus niet wordt gespeeld. „Het is voor FC Utrecht onaanvaardbaar dat de bekercompetitie, die op één wedstrijd na niet is uitgespeeld, geheel wordt genegeerd en niet meeweegt in de afweging welke club op sportieve gronden recht heeft op een Europees ticket”, aldus de club in een verklaring.

Het uitgangspunt van de UEFA is dat de Europese tickets moeten worden verdeeld op basis van de sportieve prestaties in het seizoen 2019/2020. „Omdat de bekerfinale niet kan worden gespeeld, is er dit seizoen geen winnaar. Besloten is dat het ticket voor de winnaar naar de hoogste op de ranglijst, na de Champions League plaatsen”, verklaarde de KNVB.

„Dat betekent dat op basis van de ranglijst zoals deze nu is: dat nummer 1 Ajax rechtstreeks naar de play-offs van de Champions League gaat, AZ (2) uitkomt in de tweede voorronde van de Champions League, Feyenoord de groepsfase van de Europa League speelt, en PSV en Willem II zich plaatsen voor de tweede kwalificatieronde voor de Europa League. Dit alles onder voorbehoud van bevestiging van de UEFA.”

Competitie

Dus ook wat betreft het competitieverloop moet FC Utrecht een bittere pil slikken. De club staat zesde, maar heeft een duel minder gespeeld dan nummer 5 Willem II. „De KNVB heeft in de toelichting geen woord gesproken over het feit dat FC Utrecht een wedstrijd minder heeft gespeeld dan Willem II en bij winst de Tilburgers inhaalt op de ranglijst. FC Utrecht heeft in dat geval evenveel punten, maar een veel beter doelsaldo, meer doelpunten gescoord en een beter onderling resultaat.”

Volgens FC Utrecht is het niet te rechtvaardigen dat de KNVB zomaar het Europees ticket voor de beker verschuift naar de competitie. „Dit ticket is namelijk de hoofdprijs voor een andere competitie. Het hoogste ticket van de bekercompetitie, waar nog slechts twee clubs recht op hebben, kan reglementair dus niet zomaar verschoven worden”, aldus Utrecht. „Er bestaat geen enkele twijfel dat FC Utrecht op basis van sportieve prestaties van het huidige seizoen een Europees ticket verdient.”

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB moest het seizoen in het betaalde voetbal beëindigen omdat er vanwege het coronavirus tot 1 september niet mag worden gespeeld. De bond heeft besloten geen landskampioen aan te wijzen en geen ploegen te laten degraderen en promoveren.

Bekijk ook: ADO en RKC blijven behouden voor Eredivisie

Bekerfinale

Eigenaar Frans van Seumeren van FC Utrecht wil dat de bekerfinale tussen zijn club en die van Feyenoord alsnog wordt gespeeld. „Dan maar na 1 september, wat maakt dat uit? Waarom zou dat niet kunnen?”, zei hij op RTV Utrecht.

„Alles schuift op in deze situatie. Het wordt misschien wel oktober dat de UEFA beslist welke clubs, hoe en waar er in Europa gevoetbald kan worden. We gaan natuurlijk alle advocaten inschakelen die we kunnen vinden om dit onrecht aan te vechten”, aldus Van Seumeren.

Luister de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf hier, hieronder of abonneer je via je favoriete podcastkanaal.