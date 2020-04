Utrecht zwaar gedupeerd; Feyenoord naar groepsfase Europa League

De club uit de Domstad staat zesde, maar heeft een duel minder gespeeld dan nummer 5 Willem II. Die ploeg heeft zich nu ’geplaatst’ voor de voorronde van de Europa League. Als FC Utrecht echter het inhaalduel had gewonnen, had het over Willem II heen geklommen en waren zíj geplaatst voor Europees voetbal.

Mogelijkheid ontnomen

Die mogelijkheid krijgt de ploeg van trainer John van den Brom nu niet, net zo min als dat het de finale van de KNVB-beker mag afwerken, waarvoor het zich had geplaatst. De tegenstander daarin, Feyenoord, mag als nummer 3 rechtstreeks de groepsfase van de Europa League in.

En die beloning was eigenlijk voorzien voor de winnaar van de bekerfinale die dus niet wordt gespeeld. Net als Willem II gaat PSV naar de voorronde van de Europa League, terwijl AZ achter nummer 1 Ajax het ’tweede Champions League-ticket’ krijgt. Ook Vitesse is een klein beetje de dupe van de besluitvorming. De Arnhemmers staat zevende en hadden zich ook nog voor de play-offs om Europees voetbal kunnen plaatsen.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB moest het seizoen in het betaalde voetbal beëindigen omdat er vanwege het coronavirus tot 1 september niet gespeeld mag worden. De bond heeft besloten geen landskampioen aan te wijzen en geen ploegen te laten degraderen en promoveren.