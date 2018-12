Fortuna-doelman Özer twee duels geschorst

De Turkse keeper heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Hij is voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk, wegens zijn rode kaart in de bekerwedstrijd afgelopen woensdag (2-1) tegen SC Cambuur. Özer maakte in de slotfase een schoppende beweging naar een tegenstander, waarna hij het veld moest verlaten.

Fortuna Sittard speelt zaterdag in de laatste competitieronde van 2018 thuis tegen FC Groningen.

