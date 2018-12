Real moet het zonder Asensio doen in WK-finale

De 22-jarige buitenspeler, die een Nederlandse moeder heeft, moet door een dijbeenblessure aan de kant blijven. Hij viel afgelopen woensdag in de halve eindstrijd tegen Kashima Antlers (3-1) geblesseerd uit. Asensio stond als invaller voor Gareth Bale nog geen kwartier in het veld.

Real Madrid vermeldde niet hoe lang de Spaanse international uit de roulatie is, maar de verwachting is ongeveer vier weken. Voor het tweeluik in de achtste finales van de Champions League tegen Ajax (13 februari en 5 maart) kan Asensio weer topfit zijn.