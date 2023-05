Thomas geshockeerd na Giro-exit Evenepoel: ’Dacht dat hij grapje maakte’

„Iemand zal hem moeten dragen en ik ben blij dat ik dat mag doen”, zei de 36-jarige Brit. „Het is een eer, maar aan de andere kant is dit niet de manier waarop je die trui wilt pakken. Het is een enorm verlies wanneer een race rijders verliest, maar vooral wanneer een wereldkampioen als Remco uitvalt.”

Evenepoel testte zondagavond positief op het coronavirus en werd door zijn ploeg Soudal-Quick-Step teruggetrokken uit de Giro. Kort daarvoor had hij door zijn winst in de negende etappe de roze leiderstrui heroverd. Thomas werd door Evenepoel persoonlijk op de hoogte gesteld. „Hij stuurde een berichtje vlak voordat het nieuws naar buiten kwam. In eerste instantie dacht ik dat hij me voor de gek hield en een grapje maakte.”

Geshockeerd

Dat was niet het geval, merkte Thomas al gauw. „Ik was geshockeerd. Het is teleurstellend voor de race en voor iedereen. Ook voor mezelf, ook al klinkt dat misschien vreemd. Ik keek uit naar een mooie ’battle’ met iedereen. Dat ik nu de roze trui heb, verandert het een en ander in de komende periode. Ik heb de trui en we jagen er niet meer op. Ik had niet gedacht dat ik leider zou zijn op de eerste rustdag. Ik dacht dat ik minuten zou moeten goedmaken in de derde week, al is dat nog altijd mogelijk. Er is nog een lange weg te gaan.”

Evenepoel was al de zesde renner die vanwege een positieve coronatest de wielerronde moest staken. De organisatie van de Giro besloot maandag om de mondkapjesplicht weer in te stellen. Dat bevestigde koersdirecteur Mauro Vegni in de Gazzetta dello Sport nadat Evenepoel zondagavond de Giro had verlaten.