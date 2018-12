Van Bommel: ’Publiek moet niet eerder naar huis gaan’

PSV won dit seizoen in de Eredivisie al zijn acht thuiswedstrijden en kreeg alleen tegen Willem II (6-1) een doelpunt tegen in het Philips Stadion. Van Bommel is tevreden over de ontwikkeling van zijn elftal in de eerste seizoenshelft.

Ultieme plezier

„We hebben er aan het begin veel informatie ingepompt, om de jongens zoveel mogelijk houvast te geven. Je moet niet alles erin stampen, maar het duidelijk uitleggen. Dan is het in de wedstrijden heel leuk om dingen terug te zien die je getraind hebt. Dat is op de bank het ultieme plezier”, aldus Van Bommel.

De Eindhovenaren hebben een doelsaldo om van te likkebaarden (+50), net als concurrent Ajax. Van Bommel: „Het is duidelijk dat wij er nu samen bovenuit steken. We scoren ontzettend veel en krijgen weinig tegen”, zegt de coach. „Als wij wedstrijden spelen, moet het publiek niet vijf of tien minuten van te voren naar huis gaan. Je speelt voetbal om mensen naar het stadion te lokken. Dat streef je tenminste na en hebben we het afgelopen half jaar vaak gedaan. Maar als het niet loopt, moet je nog steeds winnen…”

Rosario geschorst

Bij PSV is Pablo Rosario geschorst. Van Bommel heeft meerdere opties om hem te vervangen. Daniel Schwaab, die de training van dinsdag vroegtijdig moest staken, is gewoon inzetbaar.

