Skiester Shiffrin ook sterkste op reuzenslalom

De 23-jarige Amerikaanse skiester was over twee runs 0,14 seconde sneller dan de Duitse Viktoria Rebensburg en de Franse Tessa Worley (0,33).

Met een flinke sneeuwbui op de piste in Courchevel hield Shiffrin bij de tweede run genoeg van haar marge over om de Franse Worley voor te blijven. De Amerikaanse moest nog afwachten hoe de Oostenrijkse Stephanie Brunner en de Duitse Rebensburg zouden presteren. Zij konden beiden niet tippen aan de 47,55 van Shiffrin, de vierde tijd in de tweede run. Rebensburg eindigde als tweede, Brunner viel terug naar de zesde plek.

Shiffrin boekte haar zesde wereldbekerzege van het seizoen. De specialiste op de slalom en reuzenslalom was dit seizoen ook al twee keer de beste op de Super G.

Bekijk ook: Ongenaakbare Shiffrin skiet opnieuw naar goud