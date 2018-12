NAC haalt oud-directrice Feyenoord binnen

De voormalige directeur van onder meer Feyenoord begint op 7 januari met haar werkzaamheden, als opvolger van Justin Goetzee. Hij fungeert vanaf 1 februari als algemeen directeur van de wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma.

Eigen bedrijf

Edelenbos heeft een eigen bedrijf, dat gespecialiseerd is in onder meer interim-management. In het verleden was zij werkzaam bij verschillende bedrijven in diverse sectoren. Daarnaast was ze actief voor diverse profclubs, waaronder ook NAC Breda in de periode 1998-2000.

Volgens Joost Gielen, voorzitter van de raad van commissarissen, is het „zeer nuttig” dat Edelenbos op het bestuurlijke vlak een verleden heeft bij NAC. „Ze kent de club en weet wat in deze functie gevraagd wordt. Dat geeft ons de tijd en ruimte om de selectieprocedure rondom de definitieve aanstelling van een algemeen directeur af te ronden. Daarin gaat, gezien het belang van die aanstelling, kwaliteit absoluut boven snelheid.”

