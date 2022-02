Premium Het beste van De Telegraaf

Sterke quarterbacks tegenover elkaar: wie treedt in voetsporen Tom Brady? De koning van de Super Bowl is dood, lang leve de koning!

Door Daan ten Berge Kopieer naar clipboard

De helmen van beide ploegen, gepresenteerd in aanloop naar de finale van het NFL-seizoen. Ⓒ HH/ANP

De koning van de Super Bowl is dood, lang leve de koning! Anderhalve week na het aangekondigde pensioen van NFL-legende Tom Brady zal komend weekend duidelijk worden wie er voorzichtig in zijn voetsporen treedt. In de finale van het American Football-seizoen nemen de Cincinnati Bengals het zondag in de Nederlandse nacht op tegen de Los Angeles Rams in de strijd om de felbegeerde Vince Lombari Trophy.