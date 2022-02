Premium Het beste van De Telegraaf

Wie volgt Tom Brady’s Buccaneers op als kampioen van de NFL? Super Bowl LVI: Bengals willen sprookje voltooien tegen naar eerherstel zoekende Rams

Joe Burrow en de Cincinnati Bengals hebben de AFC-titel al binnen. Komende zondag moet daar de Super Bowl-winst aan worden toegevoegd. Ⓒ HH/ANP

De koning van de Super Bowl is dood, lang leve de koning! Anderhalve week na het aangekondigde pensioen van NFL-legende Tom Brady zal komend weekend duidelijk worden wie er voorzichtig in zijn voetsporen treedt. In de finale van het American Football-seizoen nemen de Cincinnati Bengals het zondag in de Nederlandse nacht op tegen de Los Angeles Rams in de strijd om de felbegeerde Vince Lombari Trophy.