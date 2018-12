Van Bronckhorst ziet ziekenboeg Feyenoord voller worden

Beiden vielen donderdagavond uit in de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Utrecht (1-0).

„Hij is vandaag niet naar buiten geweest”, zei Van Bronckhorst over Berghuis. Feyenoord heeft meer personele problemen. Van Bronckhorst: „Jordy heeft nog behoorlijk last van gisteren. Hij is dus een twijfelgeval voor zondag.”

Naast de mogelijke absentie van het duo Berghuis en Clasie was Van Bronckhorst optimistisch over het meespelen van Robin van Persie. „Hij zag er vandaag fris uit en zo voelde hij zich ook”, aldus Van Bronckhorst. „Hij gaf aan dat hij weinig problemen had en daar ben ik heel blij mee.”

Berghuis werd tegen FC Utrecht in de rust vervangen door Luis Sinisterra, Renato Tapia kwam na ruim een uur in de ploeg voor Clasie.

