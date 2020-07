NBA-spelers maandenlang in gouden kooi

De ingang van het gigantische complex. Ⓒ ANP/HH

Operatie Orlando is volop in beweging. De resterende 22 NBA-teams zijn twee weken geleden neergestreken in Disney World, het pretpark in Florida waar ze de volgende drie maanden in een bubbel zullen verdwijnen om het seizoen 2019-2020 af te werken. Hoe kunnen 346 alfamannetjes en een veelvoud aan begeleiders dit experiment doorstaan? Een handleiding.