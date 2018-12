Van de Pas: ’Ik heb wel even een traantje gelaten’

„Wat was dit spannend”, zei Van de Pas opgelucht tegenover de camera’s van RTL 7. Het was een wedstrijd met meerdere gezichten. „Het gaat het hele jaar al zo. Ik heb een slecht jaar gehad en dit voelde voor mij als een echte finale. Ik heb net ook even een traantje gelaten”, zei Big Ben licht geëmotioneerd.

Ondanks de spanning had Van de Pas altijd vertrouwen in een goede afloop. „Ik voelde me goed, maar het zat er niet altijd helemaal in”, aldus de Brabander, die zich verbaasde over de sterke comeback van zijn tegenstander nadat hij zelf zijn 2-0 voorsprong als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. „Hij gooide opeens steeds beter. In zijn eerste ronde gooide hij als een drol en dan opeens dit.”

De nummer 30 van de ranglijst steekt de hand in eigen boezem. „Het is mijn eigen schuld, ik had die pijlen op de 16 niet mogen missen”, aldus Van de Pas, die in de vierde set drie matchdarts kreeg op dubbel 16, maar deze niet kon benutten.

150-finish

Na vijf sets en acht legs besliste Van de Pas de wedstrijd op spectaculaire wijze. „Voor mij is het echt fantastisch. Ik gooide eerst al die 144, dat gaf vertrouwen, en dan die 150. Echt geweldig.” Van de Pas komt in de derde ronde uit tegen Toni Alcinas, maar de 30-jarige Nederlander kan nog even uitrusten voordat hij weer in actie moet komen. „Ik ga nu lekker naar huis en kerst vieren.”