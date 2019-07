FC Utrecht heeft beet met Dalmau

De club uit de Domstad heeft zijn gewenste aanvallende versterking binnen. Dalmau komt over van Heracles, waar hij zich afgelopen seizoen ontpopte tot ware goalgetter. Dalmau kwam afgelopen seizoen 31 keer in actie in de Eredivisie en scoorde daarin negentien doelpunten. Hij leverde tevens vijf assists af.

Maccabi Tel Aviv

De club uit Almelo hield al langer rekening met een vertrek van zijn Spaanse topscorer. Maccabi Tel Aviv had zich gemeld en wilde Dalmau voor 1 miljoen euro overnemen. Heracles legde het bod echter naast zich neer en dat stuitte de Spanjaard, die graag een transfer wilde maken, tegen de borst.

Dessers

Heracles hield vervolgens ernstig rekening met een vertrek van de Spanjaard. De club uit Almelo sloeg toe en haalde Cyriel Dessers binnen. De Belg komt over van FC Utrecht en bewandeld dus omgekeerde weg.

Dessers kon bij FC Utrecht geen vaste basisplaats veroveren en zoekt zijn heil nu in Almelo.

Bekijk ook: Dessers verruilt Utrecht voor Heracles

Veel interesse

FC Utrecht was overigens niet de enige kaper op de kust. Er werd vanuit allerlei hoeken getrokken aan Dalmau. In zijn vaderland Spanje werd hij met Granada en Leganes in verband gebracht. Brescia uit Italië had ook interesse in de diensten van de Spanjaard.

Heerenveen had zich tevens in Almelo gemeld voor Dalmau, maar de topscorer van Heracles had de Friese club al laten weten niet naar Heerenveen te willen verkassen.