FC Utrecht op pole voor Dalmau

Dat duidt erop dat er rekening wordt gehouden met een doorbraak in de impasse die is ontstaan tussen de club en de Spaanse goalgetter. Dalmau heeft de kont tegen de krib gegooid, nadat Heracles een bod van 1 miljoen euro van Maccabi Tel Aviv naast zich neer legde.

Met het aantrekken van Cyriel Dessers, die overkomt van FC Utrecht, lijkt de club uit Almelo rekening te houden met een vertrek van zijn topscorer. FC Utrecht is overigens niet de enige kaper op de kust. Er wordt vanuit allerlei hoeken getrokken aan Dalmau. In zijn vaderland Spanje wordt hij met Granada en Leganes in verband gebracht. Brescia uit Italië heeft ook interesse in de diensten van de Spanjaard.

Heerenveen had zich tevens in Almelo gemeld voor Dalmau, maar de topscorer van Heracles heeft de Friese club laten weten niet naar Heerenveen te willen verkassen.

