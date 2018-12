Na Hoeness ook Rummenigge langer bij Bayern

De 63-jarige Rummenigge heeft zijn contract met twee jaar verlengd, tot 31 december 2021. De oud-speler is sinds 2002 voorzitter van de Duitse recordkampioen. Hoeness, die zelf afgelopen dinsdag voor vier jaar werd herkozen als voorzitter van de raad van toezicht van de club, had al gehoopt dat Rummenigge met twee jaar zou verlengen. „Onze belangrijkste taak is verder te bouwen aan FC Bayern, zodat we ook in de toekomst een van de succesvolste topclubs van Europa blijven”, zei Hoeness.

Oliver Kahn zou in beeld zijn om Rummenigge op te volgen, maar de oud-doelman moet volgens Hoeness geduld hebben. „Oliver Kahn komt in beeld als Karl-Heinz besluit te stoppen. Tot dan zullen wij hem warmhouden. Iemand als Karl-Heinz opvolgen is ook niet gemakkelijk.”

