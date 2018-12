Braga nieuwe hoofdtrainer FC Dordrecht

De 44-jarige Portugees heeft een contract voor anderhalf jaar getekend bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Bekijk ook: FC Dordrecht zet trainer aan de kant

Dordrecht zette De Nooijer in november op straat. De taken van de hoofdcoach werden in de tussentijd waargenomen door assistent-trainer Scott Calderwood. Braga was vorig seizoen trainer bij Fortuna Sittard, nadat die club Sunday Oliseh had ontslagen. De Portugees leidde de club naar de Eredivisie, maar vertrok daarna zelf naar Maritimo uit de Portugese hoogste klasse. Daar werd hij eind november ontslagen.

Bekijk ook: Braga naar Portugal

„Braga is in onze ogen de meest geschikte kandidaat gebleken”, zegt technisch manager Peter Drijver. „Hij heeft als trainer een brede ervaring bij diverse clubs zowel in de jeugdopleiding als bij eerste elftallen, zoals laatst bij het onder zijn leiding gepromoveerde Fortuna Sittard.”