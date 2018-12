El Khayati zinspeelt op vertrek: ’Ook aan het financiële gaan denken’

„Het is logisch dat ook ik ter sprake kom”, zegt de technicus tegenover Omroep West. „Ik heb me bij ADO kunnen laten zien en mezelf in de etalage kunnen zetten. Dat is me aardig gelukt, dus als ik zou vertrekken, hoop ik dat ADO daar een aardig zakcentje voor terugkrijgt.”

Hoogtepunt bij Excelsior

El Khayati vestigde ook de eerste helft van dit seizoen weer de aandacht op zich met een aantal schitterende treffers. Absolute hoogtepunt van de afgelopen maanden was het bezoek aan Excelsior, waar de 29-jarige middenvelder liefst vier keer scoorde.

„Natuurlijk wil ik een stap hogerop maken”, vervolgt de rechtspoot. „En als dat in de winterstop kan, ga ik daar naar luisteren. Als je een stap maakt naar een van de betere clubs van Nederland is dat interessant en anders gewoon het buitenland.” El Khayati overweegt ook voor het geld te kiezen. „Ik heb daar al een aantal keren niet voor gekozen, daardoor ben ik nu ook nog speler van ADO”, aldus de man, die in Engeland uitkwam voor Queens Park Rangers en Burton Albion, en ook nog even op Cyprus bij Omonia Nicosia speelde.

„Op een gegeven moment je ook aan het financiële gaan denken.”

