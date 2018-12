De Boer aan slag bij Amerikaanse kampioen

De ploeg werd afgelopen seizoen getraind door voormalig FC Barcelona-coach Gerardo Martino. De Argentijn wordt waarschijnlijk bondscoach van Mexico.

Atlanta United, dat pas twee seizoenen actief is in de MLS, won in de finale van de play-offs onder toeziend oog van meer dan 70.000 toeschouwers met 2-0 van de Portland Timbers.

Het team bestaat voornamelijk uit Zuid-Amerikaanse spelers. Miguel Almirón uit Paraguay en Josef Martinez uit Venezuela zijn twee van de belangrijkste spelers. Voor De Boer geen enkel probleem, aangezien hij door zijn periode als speler bij FC Barcelona de Spaanse taal machtig is.

De 48-jarige De Boer zit na zijn ontslag bij Crystal Palace, in september 2017, zonder club. Voor zijn periode in de Premier League stond hij kortstondig aan het roer bij Internazionale. Net als bij Palace duurde zijn avontuur bij de Italiaanse topclub slechts een paar maanden.

Bij Ajax, de club waar hij ook als speler zeer succesvol was, ging het een stuk beter. De voormalig recordinternational leidde de Amsterdammers tussen 2011 en 2014 naar maar liefst vier landstitels op een rij.