Profar aan slag bij Oakland Athletics

De transfer maakte deel uit van een spelersruil waarbij ook Tampa Bay Rays was betrokken. Texas krijgt van Oakland de talentvolle binnenvelder Eli White terug plus drie werpers uit de organisatie van de Rays. Werpers Emilio Pagan (Oakland) en Rollie Lacey (Texas) gaan naar Tampa Bay.

Jurickson Profar debuteerde op 2 september 2012 in de Major League in het team van Texas en gaf toen gelijk zijn visitekaartje af door in zijn allereerste slagbeurt een homerun te slaan.

Profar miste het hele seizoen 2014 en 2015 vanwege een hardnekkige schouderblessure, maar maakte in 2016 zijn rentree op het hoogste profniveau. Dit jaar was zijn beste in de Major League met een slaggemiddelde van .254, 82 gescoorde en 77 binnengeslagen punten, 133 honkslagen en 20 homeruns.

In 2013 en 2017 nam tienvoudig international Profar met het Nederlands team deel aan de World Baseball Classic en bereikte toen de halve finale.