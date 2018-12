Blind: ’Advocaat zal FC Utrecht behoorlijk oppeppen’

„Daar ben ik wel aan toe”, lacht de Amsterdammer, die in gedachten echter nog niet bij de wuivende palmbomen en het prikkende zonnetje is, maar in stadion Galgenwaard. „Als we bij FC Utrecht winnen, wordt het pas écht een lekkere kerstperiode”, aldus Blind.

’Geen deuk in het vertrouwen’

„Het zwakke spel tegen Roda JC zorgt niet voor een deuk in het vertrouwen. We hebben een heel goede, fitte selectie en ik denk dat FC Utrecht eergisteren tegen Feyenoord een pittig potje heeft gehad. Dat zou een voordeel kunnen zijn. Het kan misschien een procentje schelen, maar we moeten van onze eigen kracht uitgaan.”

Blind weet uit een ver verleden dat uitwedstrijden in de Domstad niet makkelijk zijn. „Het is voor FC Utrecht de wedstrijd van het jaar, maar dat is het voor bijna alle clubs in de Eredivisie als Ajax langskomt. Maar we weten dat FC Utrecht zal strijden voor wat het waard is. En wij zullen op dat vlak dan minimaal hetzelfde moeten leveren, zodat we de wedstrijd op onze kwaliteiten kunnen beslissen.”

’FC Utrecht zal er vol op klappen’

Dat Ajax tegenwoordig het fysieke geweld niet schuwt, bewees het elftal van Erik ten Hag tegen FC Bayern München. „Maar voor zo’n intense strijd heb je twee ploegen nodig. Tegen Roda JC wilden we de strijd ook wel leveren, maar zij zakten heel ver terug. Dan ziet het er vanaf de zijkant en op de tv al heel anders uit. Maar ik verwacht wel dat FC Utrecht er ook vol op zal klappen en in een hoog tempo zal spelen. Het is geen elftal dat achterin gaat hangen. Ik denk dat Dick Advocaat ze behoorlijk zal oppeppen”, is Blind beducht voor zijn voormalige bondscoach.

Tegen de Limburgse Eerste Divisionist speelde Blind langer dan hem lief was: 120 minuten. Waarna hij in de noodzakelijk geworden en uit Amsterdams perspectief beschamende penaltyreeks de beslissende strafschop benutte. „Ik ben nu vermoeid”, zei hij woensdag rond middernacht in het Parkstad Limburg-stadion. „Maar de tijd tot de aftrap in Utrecht is lang genoeg om te herstellen. Daar heb ik geen moeite mee.”

’Het wordt zeker geen makkelijk potje’

Blind laadt de batterij in 2018 nog één keer op. „En daarna ga ik lekker met de familie weg, dus dat is fijn.” Maar voor zijn familie is het te hopen dat de routinier bij FC Utrecht wel met drie punten van het veld stapt, want anders staat zijn gezicht de eerste vakantiedagen op onweer. „FC Utrecht is in vorm, maar dat zijn wij ook. We zullen vooral naar onszelf moeten kijken. We mogen nu niet op strijd worden afgetroefd. Als we dat voorkomen, denk ik dat we voetballend een betere selectie hebben. Tonen we dat, dan gaan we ook in een uitwedstrijd bij FC Utrecht doelpunten maken.”

De boodschap aan zijn jongere ploeggenoten is duidelijk. „We mogen niet denken dat het een makkelijk potje wordt, want dat wordt het zeker niet.” Er is nog een theoretische kans dat Ajax winterkampioen wordt. „Dan moet PSV (vanavond, red.) punten morsen tegen AZ en die ploeg heeft tegen PEC Zwolle (5-0) wat vertrouwen getankt, dus wie weet. Maar daar moeten we niet naar kijken. We staan twee punten achter, hebben de titel in eigen hand en zijn kampioen als we alles winnen. Maar nogmaals, FC Utrecht verslaan, is moeilijk genoeg.”