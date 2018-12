VVV vergroot malaise PEC

Het belangrijkste moment van de wedstrijd vond plaats in de 26e minuut. VVV-aanvaller Patrick Joosten werd de diepte ingestuurd en hij werd door PEC Zwolle-doelman Diederik Boer naar de grond gewerkt. Boer kwam in met een hoog been, terwijl hij de bal ook in zijn handen had kunnen pakken. Hij kreeg daarvoor de rode kaart.

De penalty die volgde werd benut door Tino-Sven Susić. Halverwege de tweede helft maakte Joosten er uit een vrije trap 2-0 van. Mickey van der Hart, die onder de lat plaatsnam na het wegsturen van Boer, zat er nog aan.

PEC eindigt 2018 door de nederlaag tegen VVV op 26 punten en is daarme de minst presterende ploeg van het kalenderjaar.

