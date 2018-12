Jong Ajax helpt Eagles een handje

De formatie uit Deventer won bij RKC Waalwijk (1-3) en haalde Sparta weer in. De Rotterdammers onder leiding van coach Henk Fraser verloren bij Jong Ajax. Op De Toekomst zegevierde de kampioen van vorig seizoen met 2-0.

FC Twente kwam op gelijke hoogte met Sparta. De Enschedese formatie won in de Veste van NEC: 2-0. Voor FC Twente was het de vierde zege op rij, die in de beker tegen RKC Waalwijk meegenomen. NEC sloot af met tien man, na de rode kaart voor de Belg Paolo Sabak.

Trainer John Stegeman, vorig seizoen nog succesvol bij Heracles Almelo, zag Go Ahead uitlopen door treffers van Jaroslav Navrátil, Richard van der Venne en Jeroen Veldmate. Pas in de slotfase scoorde de thuisclub, via Emil Hansson. Bij Jong Ajax, dat onlangs ook al won bij FC Twente, kwamen de doelpunten op naam van Dani de Wit en Václav Cerný.

FC Twente had een half uur nodig om afstand te nemen van NEC. Rafik Zekhnini scoorde na een fraaie solo op snelheid. Meteen na de hervatting maakte Jari Oosterwijk, na zijn late treffer in de beker tegen RKC beloond met een basisplaats, er 2-0 van.

De man van de wedstrijddag in de eerste divisie was ongetwijfeld Joël Piroe. Hij scoorde vier keer voor Jong PSV in de thuiswedstrijd tegen Almere City. De Eindhovenaren wonnen met 5-2.

FC Den Bosch kan zaterdag op de eerste plaats komen. Dan moet het wel winnen van Roda JC, dat kansen heeft de tweede periode binnen te halen.

