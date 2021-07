Jonathan Rea stralende ster bij WK Superbike in Assen

In sportief opzicht ging het de Nederlandse deelnemers ook al niet voor de wind. Slechts Koen Meuffels en wereldkampioen Jeffrey Buis haalde als tweede en derde een keer het podium in de supersport 300 maar er had veel meer in kunnen zitten. Ook zijspanrijder Bennie Streuer met zijn nieuwe bakkenist Jeroen Remmé beklommen het podium, maar moesten het brons weer inleveren omdat hun span te licht werd bevonden bij de nakeuring. De Zwitser Dominique Aegerter zorgde voor de enige half-Nederlandse triomf. Hij domineerde beide supersport 600-races in de thuiswedstrijd van Ten Kate Racing uit Nieuwleusen.

En Michael van der Mark dan? Zeven van de tien keer dat hij in supersport en superbike voor eigen publiek in actie kwam, reed hij naar het podium. Ditmaal wachtte het publiek vergeefs op hem tijdens de huldigingen. ’Magic Michael’ en zijn BMW M1000 RR-machine waren niet opgewassen tegen de fabrieksteams van Kawasaki, Ducati en Yamaha. Slechts een overigens knappe vierde plaats in race 1, waarin VdM zich vanaf de veertiende plek opwerkte, was voor hem het maximaal haalbare. Na technische problemen in de trainingen crashte hij bovendien in de korte superpolerace en kwam hij in race 2 niet verder dan de zesde plaats.

Michael van der Mark op zijn BMW zwaait na afloop van de tweede wedstrijd van het WK Superbike op het TT Circuit. Ⓒ HH/ANP

De stralende ster in Assen was in alle opzichten zesvoudig wereldkampioen Jonathan Rea die op zijn Ninja Kawa alle drie races overtuigend en met ogenschijnlijk gemak won. Door voor de vijftiende maal in Assen te winnen vestigde de 34-jarige Noord-Ier een record. Omdat zijn Yamaha-rivaal Toprak Sofuoglu in race 2 uitviel na van de baan te zijn gereden door merkgenoot Garrett Gerloff, verstevigde Rea zijn WK-leiding. Hij staat nu 37 punten voor op de jonge Turk.