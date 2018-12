Einde verhaal voor Klaasen

Klaasen begon sterk aan de wedstrijd, maar de Nederlander liet zich vervolgens uit zijn focus halen door het vetragende spel van Brown, waarna hij nooit meer zijn niveau haalde.

The Cobra won de eerste twee legs, maar liet de Engelsman terug komen tot 2-2. Brown, bijgenaamd The Needle, kreeg zelfs drie pijlen om de setwinst naar zich toe te trekken, maar uiteindelijk was het toch de constant met zijn hoofd schuddende Klaassen die op 1-0 kwam.

Tijdens de pauze leken de frustraties bij de enkelvoudig wereldkampioen (in 2006 bij de BDO) alleen maar toe te zijn genomen. Brown domineerde de tweede set van begin tot eind en trok de stand dankzij drie gewonnen legs op een rij weer gelijk.

Klaasen won in de derde set weer een keer een leg, maar was niet bij machte om Brown ervan te weerhoude om een 2-1 voorsprong te nemen. The Needle mocht vervolgens gaan gooien voor de wedstrijd.

