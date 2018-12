Feyenoord op snelweg naar nieuwe Kuip

Een blik op de binnenkant van de nieuwe Kuip, die zoveel mogelijk op de oude moet lijken, Ⓒ OMA

ROTTERDAM - Feyenoord buigt zich in de winter over het wel of niet aanblijven van trainer Giovanni van Bronckhorst. Maar de club heeft, samen met de directie van Stadion Feijenoord N.V., in een veel groter dossier al wél een flinke knoop doorgehakt. De vluchtstrook is verlaten, Feyenoord City zit nu op de snelweg richting het nieuwe stadion aan de Maas.