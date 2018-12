Dortmund slaat aanval Mönchengladbach af

Het verschil tussen de teams is nu negen punten. Bayern staat ook op negen punten van Dortmund, maar heeft nog een wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt voor de boeg.

Dortmund kwam in de 42e minuut op voorsprong. Jadon Sancho scoorde na voorbereidend werk van Mario Götze. Nog voor rust werd het gelijk. Christoph Kramer, na een blessureperiode terug in de basis, trof doel in de rebound.

Marco Reus zette de thuisclub kort na de hervatting opnieuw op voorsprong. Ook hij deed dat op aangeven van Götze, die al vroeg als invaller in het veld was gekomen.

