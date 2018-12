Van Dijk helpt Liverpool aan zege

Mohamed Salah opende de score in de 18e minuut, op aangeven van Fabinho. De treffer van Van Dijk in de 68e minuut werd voorbereid door Salah. Georginio Wijnaldum begon deze keer op de bank bij Liverpool. Hij viel een kwartier voor tijd in en scoorde nog bijna in blessuretijd.

Liverpool heeft nu vier punten voorsprong op Manchester City. De titelverdediger speelt zaterdag thuis tegen Crystal Palace.

