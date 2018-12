Favorieten falen massaal: helft top-20 al gesneuveld

Gerwyn Price kan fluiten naar de wereldtitel. Ⓒ PDC

Het regent verrassingen op het WK darts. Gerwyn Price werd vrijdag in de tweede ronde uitgeschakeld door de onbekende Nathan Aspinall, waardoor inmiddels al de helft van de top twintig is gesneuveld in Ally Pally. De weg naar de halve finale ligt open voor de Nederlander Benito van de Pas.