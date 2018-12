Bosz dicht bij terugkeer naar Bundesliga

Bosz was vorig seizoen ook al werkzaam in de Bundesliga. Na het verlies met Ajax in de Europa League-finale vertrok de 55-jarige oefenmeester naar Borussia Dortmund. Na een flitsende start ging het echter snel bergafwaarts, waarna Bos op 10 december, na een dienstverband van 163 dagen, werd ontslagen.

Bayer Leverkusen lijkt binnenkort afscheid te nemen van trainer Heiko Herrlich. De club verloor dit seizoen al zeven competitieduels en bezet momenteel de teleurstellende tiende plaats. Zaterdag wacht een duel met Hertha BSC.

Bundesliga:

Heiko Herrlich lijkt de kerst niet te gaan halen. Ⓒ REUTERS