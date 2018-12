Klaasen dacht stiekem aan ’poffert’

Klaasen liet zich tijdens de partij lelijk uit zijn spel halen door zijn Engelse tegenstander, die heel bewust de boel besloot te vertragen. Tot woede van The Cobra, die ook na de partij nog behoorlijk geïrriteerd oogde.

„Of ik hem een poffert had willen geven? Dat is nog zacht uitgedrukt, maar het klopt”, aldus Klaassen in gesprek met RTL7. „Ik probeerde er alles aan te doen om me af te sluiten, maar hij was continu met van alles bezig en ik kwam er niet meer in.”

Bekijk hier het programma en de uitslagen van het WK darts.

Keegan Brown is Jelle Klaasen de baas. Ⓒ PDC

Klaasen vond niet dat hij tijdens de westrijd zijn eigen tempo had moeten aanpassen aan dat van Brown. „Wie zegt dat het dan anders was gegaan? Ook al zou ik wachten, ik erger me toch wel.”

De enkelvoudig wereldkampioen van de BDO (2006) weet niet precies hoe hij in het vervolg moet omgaan met dergelijke trucs. „Misschien moet ik die poffert dan maar gewoon uitdelen”, grapte hij. „Nee, het is lastig om er iets op te vinden. Het is iets mentaals. Je gaat jezelf dan opwinden, je krijgt het warm en hebt dan ook last van zweethanden. Alles werkt dan tegen je.”

