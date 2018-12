Ronald Koeman: dé coach van 2018

Bij de ingang van het KNVB-sportcomplex leggen stratenmakers de laatste hand aan een cirkel vol robuuste klinkers. Recht tegenover de beeldentuin van ’Zeist’, waar mannen als Johan Cruijff en Rinus Michels in brons staan te glimmen. De suggestie dat het een mooie plek is voor een standbeeld van Ronald Koeman wijst de bondscoach resoluut af. „Laten we voor een standbeeld eerst maar eens een hoofdprijs winnen met Oranje.”

Bevalt de functie van bondscoach clubtrainer Ronald Koeman?

„Zeker, de baan bevalt me prima, weg van de hectiek van iedere dag. Ik word niet zwetend wakker met de gedachte dat ik niet elke dag naar de club toe mag, zoals vroeger… Ik voel me geen clubtrainer meer, ik voel me bondscoach. Het was aanvankelijk wennen, die korte periodes dat je de beschikking hebt over je spelers. Het vergt een aanpassing in benadering van spelers en interlands, maar inmiddels heb ik me het werken als bondscoach eigen gemaakt. Heerlijk vind ik het. In alles voel ik me prettig.”

Met dank aan de resultaten?

„Dat ik zo goed in mijn vel zit in deze nieuwe job afgelopen jaar heeft vanzelfsprekend met het resultaat te maken. Toch staan de belangrijkste uitdagingen nog voor ons. In 2019 moet het echt gebeuren. In de finale van de Nations League in Portugal, maar nog belangrijker: kwalificatie voor het EK 2020. Ondanks een tevreden gevoel over m’n eerste jaar neem ik met minder geen genoegen.”

KNVB-directeur Eric Gudde zei bij jouw presentatie in februari dat het tijdperk Louis van Gaal het voorbeeld moes t zijn.

Koeman: „Nou, dat lag iets anders. Gudde heeft zijn eerste maanden in Zeist met allerlei mensen binnen de organisatie gesproken. Duidelijk was dat het Nederlands elftal terug moest naar de periode 2014 van het WK in Brazilië. Toen was er duidelijkheid en discipline. Het ging Gudde niet zozeer om de manier van spelen, want dat blijft een bepaalde vrijheid van een bondscoach. Hij vond vooral de normen en waarden, discipline en duidelijkheid voor iedereen belangrijk.”

Het begin was niet denderend. Waarom begon je met vijf verdedigers?

„Met de staf is de selectie doorgelicht om te kijken wat we in huis hadden. De conclusie was dat we veel goede centrumverdedigers hadden en aanvallende backs, die verdedigend kwetsbaar waren. Aanvallend gezien zat onze vijver niet vol met grote vissen. Omdat ik eerder in mijn carrière als trainer met drie of vijf verdedigers speelde, wilde ik zo spelen tegen Engeland. Overigens had ik al aangegeven de eerste vier interlands te onderzoeken welke speelstijl het beste bij de spelers zou passen. De Engelsen speelden ons niet weg, maar we creëerden amper kansen.”

Tegen Portugal koos je voor Depay in de spits en kwam Bas Dost niet van de bank tegen het land waar hij zijn geld verdient. Hij bedankte voor Oranje.

„Om het maximale uit Memphis Depay te halen heb ik hem een vrijere rol vanuit de spits gegeven. Hij voelde zich direct goed en nam z’n verantwoordelijkheid. We wonnen met 3-0, maar kwamen na rust tegen 10 Portugezen nauwelijks meer aan het voetballen toe. Dost bleef op de bank, maar ik geloof niet dat dit de reden was voor zijn besluit om daarna te bedanken. Zijn gedrag was positief. Na die interland belde hij me en vertelde er al heel lang mee rond te lopen. Bij zijn club maakt hij veel goals en bij Oranje krijgt hij altijd kritiek. Daar voelde hij zich te oud voor, om dat allemaal over hem heen te laten komen. Bas is een aardige en bovenal eerlijke gozer. Hij gooit gewoon alles op tafel. Ik denk trouwens nog steeds dat hij bruikbaar is. Zeker als je iets moet forceren. Nee, ik ga hem niet meer vragen of bellen. Bas is oud en wijs genoeg.”

Tegen Slowakije viel Ruud Vormer in. Iedereen was enthousiast, maar in het najaar zegde hij af en sindsdien heb je hem genegeerd. Een signaal?

„Ik vond dat er altijd te gemakkelijk werd afgezegd. Bij mijn aanstelling heb ik gezegd dat ik trots ben om bondscoach te zijn van Oranje en dat spelers trots moeten zijn om in Oranje te spelen. Daar moeten ze alles voor doen. Vormer was er niet meer bij omdat we niet langer met een middenvelder, maar met een aanvaller op rechts spelen. Steven Bergwijn en Quincy Promes passen dan beter. Het niet selecteren van Vormer is geen signaal. Ruud trainde amper bij zijn club door lichte blessures en kon alleen wedstrijden spelen. Ik zei: oké, ik begrijp dat de club voorrang krijgt. Maar je kan ook weleens tegen je club zeggen: tot hier en niet verder. Ik pak rust en wil eerst goed herstellen. Daar heb ik wel met hem over gesproken…”

Italië was je laatste interland om te experimenteren. Overtuigde Cillessen je daarin dat hij de eerste keeper moest zijn?

„Ik wilde naar een vaste selectie én grotendeels naar een vaste opstelling. Ik ben geen coach die elke interland vijf anderen kiest. Dat betekent dat je ook een vaste keeper zoekt. Jasper Cillessen en Jeroen Zoet keepten beiden twee duels. Keeperstrainer Patrick Lodewijks en ik vinden Cillessen net een tikkeltje beter. In alle facetten. Dat hij nauwelijks keept bij Barcelona? Ik heb dat niet aan hem afgezien. Zolang Jasper af en toe speelt voor Barcelona en hij in trainingen en wedstrijden aantoont de beste Oranje-keeper te zijn, verander ik niet meer.”

Na de zomer, na je experimenten begon je tegen Peru toch wéér met Wijnaldum en Strootman op het middenveld. Dat heeft toch nooit gewerkt?

„Natuurlijk heb ik dat ook gezien. Er was veel kritiek op beide spelers, maar niet altijd terecht. Ik heb zo’n periode van kritiek ook ervaren. Bij Barcelona ging het van een leien dakje, maar bij Oranje was ik volgens sommigen ’zo traag als dikke stront’. Nou, ik verzeker je, ik was echt niet langzamer dan bij Barça, hoor.

Voor mij is belangrijk dat ik nu interlands heb gezien waar Wijnaldum aanvallend weer op zijn best is. Ik vind dat hij nu zijn beste periode als international heeft.”

Tegen Peru deed je twee significante wissels. Je bracht Frenkie de Jong en Davy Pröpper.

„Andere types dan Strootman. Ik was in het voorjaar aan het kijken om De Jong in te passen toen hij geblesseerd raakte. Toevallig was ik bij die training van Ajax aanwezig. Op de achterlijn in de hal op kunstgras ging hij door zijn enkel, anders was hij toen al geselecteerd. Zijn manier van spelen, zijn passing, hoe hij dingen creëert, dat past helemaal bij hoe wij willen voetballen bij Oranje. Sommigen zeggen dat hij te lang met een bal loopt, maar hij weet echt wel wat-ie doet. Soms gaat hij in de fout, maar over het algemeen komt het goed.”

Was het een kantelmoment voor Oranje, de beschikbaarheid van De Jong sinds Peru?

„Aan één kant wel. Er zijn altijd momenten in een seizoen, waardoor een opstelling of een idee van spelen plotseling verandert. In 1988 hadden we met PSV een dramatische voorbereiding. We verloren met 3-0 van KV Mechelen. Frank Arnesen kwam in het team, waarin Wim Kieft en Hans Gillhaus de spitsen waren. Het ging draaien, we werden kampioen en wonnen de Europa Cup 1. Zulke dingen leer je als trainer niet op de cursus, dat ontstaat gewoon.”

Na Frankrijk-Nederland gaf je door zijn ’Giroud-momentje’ Van Dijk een draai om de oren.

„Met Virgil heb ik een bijzondere band. Wij hebben een verleden met elkaar. Dat is voor mij makkelijker. Op het moment dat ik bondscoach werd, wist ik al wie Virgil van Dijk was. Ik wist niet hoe Matthijs de Ligt was als persoon. Ach, soms schat Virgil situaties iets te makkelijk in. Dat probeer ik te veranderen. Als dat lukt, wordt hij echt de allerbeste van de wereld. Hij weet ook hoe ik ben. Daardoor kan ik kritiek geven. Virgil denkt niet: oh jee, ik word in de zeik genomen. En toch denk ik achteraf dat ik niet openlijk kritiek op hem had moeten hebben. Soms moet ik als coach spelers iets meer beschermen. Ik weet dat dit in zijn geval niet nodig is. Er is respect van mij naar hem. Wat ik deed na die wedstrijd, kan ik niet bij iedereen doen. Mooi was dat hij later in het seizoen een penalty veroorzaakte bij Liverpool tegen Manchester City en de volgende dag bij Oranje zelf over dat moment begon toen hij onze hele staf begroette. Hij dacht, als ik er zelf niet over begin, krijg ik die tackle zo om mijn oren van de coach… Hij is een topgozer. Hij is geen jankerd en heel kritisch op zichzelf.”

Wat betekende de zege tegen Duitsland in jouw ogen?

„Dat je bij machte bent om zo’n uitslag neer te zetten, gaf de ontwikkeling van het elftal een impuls en bracht ons geloof in onszelf. Ik weet dat er in die eerste wedstrijd tegen Duitsland genoeg momenten waren waardoor het heel anders had kunnen lopen. Als iedereen in de ploeg dat op zo’n moment maar beseft, kan je verder werken en groeien.”

„Met Frankrijk uit en thuis was de ontwikkeling van het elftal door het jaar heen helemaal goed te zien. Thuis was het gewoon compleet, in alle facetten geweldig. Uit tegen de Fransen zetten we geen druk, thuis wisten we precies wat we moesten doen. Zij gingen anders spelen, zetten N’Golo Kanté tegen Frenkie de Jong, Griezmann speelde op rechts, Mbappé op links.

Mensen die beweren dat de Fransen er niets aan deden, neem ik niet serieus. Het is ook de manier van spelen van Frankrijk, hè. Inzakken en wachten om in de counter toe te slaan. Dat gebeurde op het WK ook.”

Je bent groepswinnaar geworden, vind je dat een prijs?

„We hebben het sowieso beter gedaan dan iedereen verwachtte toen de loting plaatsvond. Als je eenmaal zo ver komt dat je in Duitsland de groep kan winnen en je naar de finaleronde van de Nations League mag, geeft dat wel cachet aan alles. We krijgen geen EK-ticket voor wat we dit jaar hebben gepresteerd. Maar ik merk aan veel mensen dat het Nederlands elftal op de weg terug is. We hebben twee grote toernooien op rij gemist. In het buitenland vragen ze zich af hoe het mogelijk was dat we er niet bij waren. Ik merk over de grens, waar ik ook kom, dat Nederland met het voetbal nog verschrikkelijk veel aanzien heeft.”

Staat je groep nu vast voor de EK-kwalificatie of blijf je flexibel?

„Ik ben flexibel, maar ik wilde vanaf het begin duidelijkheid creëren. Voor 85 procent staat alles vast, je houdt altijd discussie rond twee of drie posities. De komende periode ga ik langs zoveel mogelijk clubs en spelers om iedereen te zien en te spreken. Ik moet contact houden met de internationals, want ik krijg mijn jongens pas in maart 2019 weer terug. En dan gaat het beginnen: kwalificatie voor het EK 2020. Dan moeten we er weer staan zoals in de tweede helft van 2018. Ja, mijn jongens, het is inmiddels echt Mijn Oranje.”