PSV bouwt ’mini-ziekenhuis’

Het ’mini-ziekenhuis’ wordt aangelegd bij De Herdgang. PSV heeft al een intentieverklaring getekend met de regionale St. Anna Zorggroep en heeft goede hoop dat meerdere bedrijven aansluiten. „Bij Hamburger SV en in Helsinki staat iets vergelijkbaars. Dit biedt extra voorzieningen aan onze spelers. In dit geval hoeven ze niet meer naar een ziekenhuis, maar zijn alle faciliteiten op loopafstand te bereiken. Denk aan het maken van een MRI-scan”, stelt algemeen directeur Toon Gerbrands.

’Als je met geld niet kan winnen, moet het met innovatie en slimmigheid’

„Wij benaderen dit vanuit de topsport. Als je met geld niet kan winnen, moet het met innovatie en slimmigheid. Het is een beetje de Formule 1-benadering. Daar bedenken ze dingen die later bij de auto’s van de consument misschien ook gebruikt worden. Van deze medische voorzieningen en specialisten kan op termijn ook de Eindhovense gemeenschap gebruikmaken. Zo kunnen we de krachten bundelen.”

PSV gaat met het St. Anna Ziekenhuis de plannen nu verder uitwerken. De Eindhovense club had bij eerdere schetstekeningen voor de verbouwing van De Herdgang al eens voorzichtig nagedacht over de komst van een medisch centrum. De huidige verbouwing van het hoofdgebouw is naar verwachting in juni afgerond. Er wordt ook nog gefaseerd gewerkt aan een stadionnetje bij het hoofdveld, waar onder meer Jong PSV zijn meeste wedstrijden afwerkt in de Keuken Kampioen Divisie.

„Het Sports Performance Center is een extra investering, waarvan de hoogte nog niet bekend is”, aldus Gerbrands. „Dit past bij een club als PSV en ook in deze tijd. Vroeger had bijvoorbeeld niemand iets met voeding, nu is iedereen zich daarvan bewust. De intentieverklaring met St. Anna is getekend. We gaan nu echt starten en alles uitzoeken om het complex verder op te liften.”